Русские военные в зоне СВО получат новые беспилотники с компьютерным самонаведением

В ближайшее время русские бойцы получит партию новых дронов-камикадзе с компьютерным самонаведением.Уже в феврале русские подразделения, задействованные в специальной военной операции, получат существенное усиление в виде новой партии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — дронов-камикадзе «Русак-С».