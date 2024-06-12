Следком заинтересовался Яной Трояновой, которая поддержала призывы украинских нацистов убивать русских и их детей

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проверить интервью, в котором российская актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) поддержала призывы убивать русских, в том числе детей, и дать правовую оценку ее словам.