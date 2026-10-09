В России в сентябре 2026 года подешевели картофель и капуста

По данным Росстата, в сентябре 2026 года в России зафиксировано снижение цен на ряд продуктов питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Краснодарском к...
- СТ Соскин заявил, чт...
- 11 стран обсуждаю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым