ПОЧЕМУ НАЁМНИКИ ПОКИДАЮТ УКРАИНУ? «Интернациональный легион» территориальной обороны Украины был создан в феврале 2022 года по инициативе Зеленского для привлечения иностранцев в добровольческие подразделения, находящиеся в составе территориальной обороны ВСУ.
Потери "Иностранного легиона"
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
"наемник"- это всего лишь "биодобавка" в почву насыщенную металлом. Брать этих червей в плен - нет смысла. Их место - земля, где настигла пуля Русского Солдата
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9 час.
Mark Kapustin
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6 час.
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