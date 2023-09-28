Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Потери "Иностранного легиона"

Потери "Иностранного легиона"

ПОЧЕМУ НАЁМНИКИ ПОКИДАЮТ УКРАИНУ? «Интернациональный легион» территориальной обороны Украины был создан в феврале 2022 года по инициативе Зеленского для привлечения иностранцев в добровольческие подразделения, находящиеся в составе территориальной обороны ВСУ.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
&quot;наемник&quot;- это всего лишь &quot;биодобавка&quot; в почву насыщенную металлом. Брать этих червей в плен - нет смысла. Их место - земля, где настигла пуля Русского Солдата
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Mark Kapustin
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