Sibkray.ru

235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Медведев
    У нас в Ижевске тоже ливень,правда,пока несильный.Новосибирск после...
  • Надежда Никитина
    Полностью согласна.В Новосибирске ак...
  • Сергей Медведев
    Я полностью согласен с мнением автора статьи: пусть османы учатся убытки считать,не всё коту масленница!В Новосибирске ак...

В Минздраве рассказали об 11-летней матери из Новосибирской области

В Минздраве рассказали об 11-летней матери из Новосибирской области

Случай рождения ребенка 11-летней девочкой произошел в Новосибирской области более 10 лет назад. В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали нашумевшую новость о том, что 11-летняя школьница из региона родила ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх