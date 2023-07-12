В Минздраве рассказали об 11-летней матери из Новосибирской области

Случай рождения ребенка 11-летней девочкой произошел в Новосибирской области более 10 лет назад. В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали нашумевшую новость о том, что 11-летняя школьница из региона родила ребенка.
Случай рождения ребенка 11-летней девочкой произошел в Новосибирской области более 10 лет назад. В министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали нашумевшую новость о том, что 11-летняя школьница из региона родила ребенка.
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