Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Оперативная группа "Райдер"

Оперативная группа "Райдер"

Оперативная группа "Райдер"Инфраструктура американской системы "кибер-защиты выборов"В скрытом от посторонних глаз помещении без окон по адресу 7700 Potranco Road в Сан-Антонио, штат Техас, находится затемнённая комната, которая служит центром оперативной группы «Рейдер» (Task Force Raider).

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