Для встречи Путина и Зеленского нужен консенсус от «12 стульев» — депутат

Консенсус, сравнимый с обозначенным в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», необходим для диалога между президентами России и Украины Путиным и Зеленским, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 9 октября, выступая в эфире телеканала «Украина 24».