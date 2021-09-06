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ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ... Якутия. Трезвые сёла - правда и мифы

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ... Якутия. Трезвые сёла - правда и мифы

 период с 2008 по 2019 годы 188 сёл в Якутии приняли сухой закон — полный запрет на продажу любого алкоголя.

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aleksandr yermakov
Ржу до сих пор
Kost Sh
Коняжа?
aleksandr yermakov
Конечно
Дмитрий Нивин
Давайте в Москве введем сухой закон
Игорь Василевский
Зря тут некоторые хихикают.. Эти люди не бывали в Восточной Сибири и просто не знают, что такое запойные деревни. А мне в таких приходилось бывать... Проездом, правда, но...страшно всё это, когда чья то свадьба плавно перетекает в чей то день рождения а за ним следуют похороны, слабо перемежаемые официальными поводами для пьянки - государственными праздниками... Трезвых дней нет вообще, хороводятся по кругу... А когда работать? Когда детей учить? Жаловался мне как то местный председатель, назовем, колхоза - на 300 дворов трезвых - человек 10 среди мужиков и чуть больше - среди женщин... И отсутствие в крови альгидазы - фермента, отвечающего за выведение из нее алкоголя.. Вымирание... И чему тут радоваться? Правильно. Инициативе якутов. Даст бог - сохранятся как этнос, не сопьются...
Tatyana Maranjyan
Правильная инициатива, и я рада вашему комменту. Побольше бы таких сел, и не только в Якутии

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