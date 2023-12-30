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    Есть ли америкосы считают что беспилотники поддерживающие атаки на российские объекты американские, то Америка открыт...О паритете
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О паритете

О паритете

Текст   дня  от Чёрной  Молнии.Как показала практика, российские корабли уязвимы для западных ракет, а российские газопроводы уязвимы для взрывчатки.

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Комментарии
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Владимир Петров
Дельное предложение. И если об этом заговорили, то, скорее всего, так и будет. Впрочем, нечто подобное уже не раз было: войны в Корее и во Вьетнаме- тому пример...)))
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10 час.
Гарий Щерба
СССР  ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛ --- Око за Око ,  да и  ДАВИЛ США  по  ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ  а у  РОССИЙСКИХ  властей  ЖИЛА ТОНКА  а ещё что то с  СССР СРАВНИВАТЬ  НОРОВЯТСА  ....!!!! Пока  США НЕ ПОЧУВСТВУЮТ  РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ , до  ТЕХ ПОР  и  ДАЛЕЕ БУДУТ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИХ  ШЕСТЕРОК  против  РОССИИ ......
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10 час.
Л
Леонид -
Есть ли америкосы считают что беспилотники поддерживающие атаки на российские объекты американские, то Америка открыто нападает на Россию, это война их можно и нужно сбивать, если они заявляют, что не участвуют в войне против России, то эти беспилотники украинские тем более их можно и нужно сбивать. Хватит миндальничать
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47 мин.

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