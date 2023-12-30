Текст дня от Чёрной Молнии.Как показала практика, российские корабли уязвимы для западных ракет, а российские газопроводы уязвимы для взрывчатки.
О паритете
Комментарии
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Владимир Петров
Дельное предложение. И если об этом заговорили, то, скорее всего, так и будет. Впрочем, нечто подобное уже не раз было: войны в Корее и во Вьетнаме- тому пример...)))
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10 час.
Гарий Щерба
СССР ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛ --- Око за Око , да и ДАВИЛ США по ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ а у РОССИЙСКИХ властей ЖИЛА ТОНКА а ещё что то с СССР СРАВНИВАТЬ НОРОВЯТСА ....!!!! Пока США НЕ ПОЧУВСТВУЮТ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ , до ТЕХ ПОР и ДАЛЕЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИХ ШЕСТЕРОК против РОССИИ ......
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10 час.
Л
Леонид -
Есть ли америкосы считают что беспилотники поддерживающие атаки на российские объекты американские, то Америка открыто нападает на Россию, это война их можно и нужно сбивать, если они заявляют, что не участвуют в войне против России, то эти беспилотники украинские тем более их можно и нужно сбивать. Хватит миндальничать
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47 мин.
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