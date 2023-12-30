О паритете

Владимир Петров Дельное предложение. И если об этом заговорили, то, скорее всего, так и будет. Впрочем, нечто подобное уже не раз было: войны в Корее и во Вьетнаме- тому пример...)))

Гарий Щерба СССР ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЛ --- Око за Око , да и ДАВИЛ США по ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ а у РОССИЙСКИХ властей ЖИЛА ТОНКА а ещё что то с СССР СРАВНИВАТЬ НОРОВЯТСА ....!!!! Пока США НЕ ПОЧУВСТВУЮТ РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ , до ТЕХ ПОР и ДАЛЕЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИХ ШЕСТЕРОК против РОССИИ ......