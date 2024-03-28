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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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В Северном Тушине автоинспекторы провели мастер-класс для маленьких пациентов

В рамках акции «Сохрани жизнь – сбавь скорость!» сотрудники отдела Госавтоинспекции УВД по СЗАО организовали мастер-класс по правилам дорожного движения для маленьких пациентов Детской городской клинической больницы имени З.

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