В Москве открыто наследственное дело Сергея Соседова. Имуществом музыкального критика и телеведущего занимается один из столичных нотариусов.
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