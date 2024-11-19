Приморский океанариум выплатит более 2 млн рублей за травмы ребёнка

Океанариум во Владивостоке выплатит 2,25 млн рублей компенсации семье четырёхлетнего мальчика из города Корсаков, который в апреле упал со второго этажа приморского океанариума и до сих пор проходит лечение.
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