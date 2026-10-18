Trying to harm Russia, the Western world is preparing the ground for its own demise. This was stated on the social network by retired lieutenant colonel of the US Army Daniel Davis.
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