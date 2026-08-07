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Чичарито о Роналду: «Не считаю его высокомерным. Высокомерие – это когда ты заявляешь «Я лучший», не подтверждая этого. Но Криштиану ведь это доказывал. Он всегда шел против течения»

Экс-форвард « Реала » и «МЮ» Хавьер Эрнандес  заявил, что не считает Криштиану Роналду высокомерным.

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