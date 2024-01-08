Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Продолжается сбор подписей в поддержку участия Владимира Путина в выборах Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, выразил свою поддержку президенту страны Владимиру Путину в его решении выдвигаться на выборы в марте 2024 года.
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