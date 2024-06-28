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Две династии: дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни

Две династии: дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни

Слухи о том, что дочь бизнесмена Билла Гейтса Фиби встречается с внуком легендарного музыканта Пола Маккартни, начали распространяться еще несколько месяцев назад, но тогда девушка наотрез отказалась комментировать свою личную жизнь.

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