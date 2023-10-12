Знахарь наслал пчел на воровок и заставил их сдаться в полицию

В Кении две воровки сдались в полицию, после того как знахарь наслал на них тысячи пчел. 27 сентября две жительницы города Китенгела, округ Каджиадо, похитили у пассажирки автобуса 80 тысяч кенийских шиллингов.
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