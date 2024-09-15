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Профессор Гарварда на примере с авто показал, как отличить людей с психическими расстройствами

Профессор Гарварда на примере с авто показал, как отличить людей с психическими расстройствами

Откуда у человека берутся тревога и депрессия, переедание и аутизм, аллергии и бесплодие, гипертония и зависимость от алкоголя? Почему возникают психические расстройства: депрессия, тревога, биполярное расстройство, СДВГ? Профессор из Гарварда, психиатр Кристофер Палмер уверен, что все дело в неправильной работе мозга, а она зависит от обмена веществ.

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