Профессор Гарварда на примере с авто показал, как отличить людей с психическими расстройствами

Откуда у человека берутся тревога и депрессия, переедание и аутизм, аллергии и бесплодие, гипертония и зависимость от алкоголя? Почему возникают психические расстройства: депрессия, тревога, биполярное расстройство, СДВГ? Профессор из Гарварда, психиатр Кристофер Палмер уверен, что все дело в неправильной работе мозга, а она зависит от обмена веществ.