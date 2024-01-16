Губернатор Арканзаса решил покинуть президентскую гонку на фоне успеха Трампа

В США губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил о прекращении своего участия в президентской гонке на фоне недавней победы экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на кокусах Республиканской партии в Айове.
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