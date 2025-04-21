Демократическая партия США забыла про Байдена в пасхальном поздравлении

Пасхальное поздравление, которое сопровождалось архивными фотографиями бывших президентов-демократов, опубликовала Демократическая партия США, не включив при этом в фотогалерею экс-главу Белого дома Джозефа Байдена.
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