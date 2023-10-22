Минфин Украины: Страны Запада всё меньше желают помогать Киеву

Интерес западных стран к Украине значительно снизился в последнее время. Сейчас для Европы и США более актуальной проблемой является палестино-израильский конфликт, в связи с чем военная помощью для Киева застопорилась.
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