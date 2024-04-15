Израиль может ответить на атаку Ирана ударом по объекту в Тегеране , – WP

Израильские власти рассматривают несколько ответов на атаку Ирана. Такие действия должны послать четкий сигнал, но не привести к многочисленным жертвам, одним из вариантов Израиль при этом видит прямой удар по объекту в Тегеране, сообщает The Washington Post (WP).