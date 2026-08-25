Гүзәл Хәбетдинова: Муса Җәлил исемен йөрәктә йөртик!

Әлмәттә каһарман-шагыйрьнең һәйкәле янында Советлар Союзы герое, татар халкының бөек улы Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу чарасы узды.
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