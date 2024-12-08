Театр абсурда
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Театр абсурда

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После остановки боевых действий украинцы перегрызут друг друга – комбат нацистов из «Волки Да Винчи»

После остановки боевых действий украинцы перегрызут друг друга – комбат нацистов из «Волки Да Винчи»

Политнавигатор России намного выгоднее тратить деньги не на войну людьми, техникой и ракетами, а на дестабилизацию обстановки внутри Украины, где и без того благоприятствующих этому факторов более чем достаточно.

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