Дайджест дня: новый Transit Connect, Toyota за ДВС и другие события индустрии

Дайджест дня: новый Transit Connect, Toyota за ДВС и другие события индустрииВ Европе представлен фургон Ford Transit Connect нового поколения, хотя аналогичный пассажирский Tourneo Connect увидел свет еще осенью 2021 года.
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