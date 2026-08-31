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Нескучные технологии

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Новый подход позволяет качественно восстановить поврежденные фотоснимки

Новый подход позволяет качественно восстановить поврежденные фотоснимки

Старые снимки умирают медленно: бумага желтеет, лица покрываются пятнами, а цифровые копии после многократного сжатия обрастают артефактами.

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