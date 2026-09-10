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Север Пресс

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Житель Нового Уренгоя пойдет под суд за попытку обмануть бывшую жену на деньги

Житель Нового Уренгоя пойдет под суд за попытку обмануть бывшую жену на деньги

Жителя Нового Уренгоя обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу.

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