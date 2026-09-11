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Медведев заявил о необходимости довести СВО до победного конца

Медведев заявил о необходимости довести СВО до победного конца

Россия должна завершить специальную военную операцию победой и закрепить ее результаты, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 11 сентября во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

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