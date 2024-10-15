В Америке не могут тормознуть русского самородка! Панарин установил редкое достижение, оформив хет-трик из передач

Хлеб в огне!Этот сезон — важнейший для «Нью-Йорк Рейнджерс». Кажется, для этого состава «синерубашечников» наступило время последнего шанса — Кубок Стэнли надо брать здесь и сейчас, еще одна возможность вряд ли подвернется.
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