В Америке не могут тормознуть русского самородка! Панарин установил редкое достижение, оформив хет-трик из передач

Хлеб в огне!Этот сезон — важнейший для «Нью-Йорк Рейнджерс». Кажется, для этого состава «синерубашечников» наступило время последнего шанса — Кубок Стэнли надо брать здесь и сейчас, еще одна возможность вряд ли подвернется.