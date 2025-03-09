С целью приобщения родителей и детей к совместному эмоционально-значимому проживанию семейных праздников, 6 и 7 марта для воспитанников и их родителей организован музыкальный праздник ´Мамин день´, посвященный Международному женскому дню.
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