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Пезешкиан: БРИКС помогает Ирану «открыть» Ормузский пролив

Пезешкиан: БРИКС помогает Ирану «открыть» Ормузский пролив

Участие в БРИКС помогает Тегерану открывать торговые маршруты через Ормузский пролив. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью изданию India Today .

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