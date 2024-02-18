Раскрыты подробности о цене билетов на ВСМ Москва — Петербург

Глава Сбербанка Герман Греф после совещания с участием президента России Владимира Путина прокомментировал принцип ценообразования на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
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