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За уборку мостов и эстакад "Мостотрест" заплатит 655 млн

Петербург не случайно называют Северной Венецией: город раскинулся на островах в дельте Невы, и вода здесь — не просто фон, а сама ткань городской жизни.

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