В России 26 мая отмечают День предпринимательства. К этому празднику приурочили всероссийскую акцию «МСП — Спасибо!», в которой пригласили поучаствовать жителей Ямала, сообщил региональный департамент экономики.
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