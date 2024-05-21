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Герои СВО из Орловщины стали жертвами бюрократии

Герои СВО из Орловщины стали жертвами бюрократии

В наше издание обратились жительницы Болховского района Ольга Иминова и Татьяна Фёдорова. Они пожаловались на то, что их сыновья вот уже полгода (!) не могут получить полагающееся им удостоверение участника боевых действий в горячих точках.

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