Герои СВО из Орловщины стали жертвами бюрократии

В наше издание обратились жительницы Болховского района Ольга Иминова и Татьяна Фёдорова. Они пожаловались на то, что их сыновья вот уже полгода (!) не могут получить полагающееся им удостоверение участника боевых действий в горячих точках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии