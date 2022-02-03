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Пентагон заявил об успешной контртеррористической операции на территории Сирии

Пентагон заявил об успешной контртеррористической операции на территории Сирии

МОСКВА, 3 февраля/ Радио Sputnik. США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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