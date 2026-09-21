Нико Росберг: Худший сценарий для Антонелли – это если…

Mercedes Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг предупредил Кими Антонелли, что борьба за титул ещё может стать значительно сложнее, если McLaren и Ferrari прибавят на последних этапах сезона.
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