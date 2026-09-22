Багатурия заявил о риске 10 лет колонии для владельцев ТЦ в Стерлитамаке

Собственникам торгового центра «Солнечный» в Стерлитамаке может грозить до 10 лет лишения свободы за услуги, не отвечающие требованиям безопасности, считает адвокат Вадим Багатурия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Двое лётчиков «Ру...
- ВЕ Западный эксперт ...
- ХЛ Пилоту, посадивше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым