Президент Германии полчаса прождал в самолете в Катаре, пока его встретят

Визит президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Катар прошёл с инцидентом. Как пишет немецкое издание Stern, по прибытии в Доху ему пришлось около получаса прождать на борту встречающих чиновников.
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