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Регионы России

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Водопад Гёйнюк: скрытая жемчужина Антальи

Водопад Гёйнюк: скрытая жемчужина Антальи

Водопад Гёйнюк (Göynük Şelalesi) расположен в одноимённом ущелье в 10 километрах от центра Антальи. Дорога к водопаду пролегает через заросшие плющом и олеандрами руины византийского города, что придаёт путешествию историческую атмосферу.

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