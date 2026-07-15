Водопад Гёйнюк: скрытая жемчужина Антальи

Водопад Гёйнюк (Göynük Şelalesi) расположен в одноимённом ущелье в 10 километрах от центра Антальи. Дорога к водопаду пролегает через заросшие плющом и олеандрами руины византийского города, что придаёт путешествию историческую атмосферу.
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