В Часовом Яре ВСУ расстреляли группу мирных жителей с белым флагом

Украинское командование приказало расстрелять группу мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра с белым флагом, рассказал пленный военный ВСУ, помогавший российским десантникам, пишет РИА Новости.
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