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Вахид Халилходжич: «Игроки окружены паразитами и девушками, внушающими им, что все они – Делон или Бельмондо. Как кричать на парня, зарабатывающего 15 млн в год?»

Вахид Халилходжич: «Игроки окружены паразитами и девушками, внушающими им, что все они – Делон или Бельмондо. Как кричать на парня, зарабатывающего 15 млн в год?»

Вахид Халилходжич высказался о современных футболистах. «Общество меняется, и футбол – вместе с ним. Теперь игроки зарабатывают огромные деньги и окружены паразитами, которые расхваливают любой поступок футболиста.

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