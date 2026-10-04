Больничный от СФР: кому и в каком размере оплатят

Больничный — это не только про здоровье, но и про деньги. Как начисляют пособие за период болезни? Сколько составит больничный при уходе за ребенком? Где следить за статусом выплаты? Разбираемся, на что могут рассчитывать наемные работники, индивидуальные предприниматели и самозанятые.