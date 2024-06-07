В ГАИ раскрыли, должна ли завершающая маневр машина на перекрестке пропускать пешеходов

Пешеходный переход, фото: njcar.ru В некоторых случаях, когда автомобиль выезжает на перекресток на зеленый, но из-за плотного движения вынужден завершить маневр на красный, остальные участники движения должны уступить ему дорогу.
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