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Инна Щеглова оказалась в десятке худших мэров России

Инна Щеглова оказалась в десятке худших мэров России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и финансовый университет при Правительстве РФ, опубликовали очередное исследование посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России.

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