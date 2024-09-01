В Минобороны Украины заявили о передаче США списка целей для атак ВСУ по РФ

TASS/EPA/ANDRII NESTERENKO США рассматривают просьбу Украины снять ограничения на использование оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь территории России, заявил в беседе с телеканалом CNN глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
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