В России мошенникам могут перекрыть доступ к покупке сим-боксов

Предлагается блокировать страницы с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика В России могут начать во внесудебном порядке блокировать интернет-страницы с объявлениями о продаже оборудования, которое используется для массовых мошеннических обзвонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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