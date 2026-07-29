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В России мошенникам могут перекрыть доступ к покупке сим-боксов

В России мошенникам могут перекрыть доступ к покупке сим-боксов

Предлагается блокировать страницы с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика В России могут начать во внесудебном порядке блокировать интернет-страницы с объявлениями о продаже оборудования, которое используется для массовых мошеннических обзвонов.

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