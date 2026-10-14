«Железное сердце» Яндекса становится все дороже Политически нейтральный«Яндекс» с самого начала конфликта на Украине позиционировал себя как нейтральный игрок рынка.
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