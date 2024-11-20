Сражения за города и новые удары вглубь России: новости СВО от 20 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1000-й день спецоперации России на Украине

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов На 1000-й день СВО российские войска продолжают активно наступать на ключевых направлениях, добиваясь успехов под Херсоном, Запорожьем и Угледаром, а также ведут ожесточенные бои на Краснолиманском и Купянском участках.