Сражения за города и новые удары вглубь России: новости СВО от 20 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1000-й день спецоперации России на Украине

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов На 1000-й день СВО российские войска продолжают активно наступать на ключевых направлениях, добиваясь успехов под Херсоном, Запорожьем и Угледаром, а также ведут ожесточенные бои на Краснолиманском и Купянском участках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии