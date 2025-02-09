Маск высмеял «независимые» СМИ, оставшиеся без финансирования USAID

Глава департамента эффективности государственного управления в США, американский предприниматель Илон Маск, с иронией высказался о так называемых «независимых» СМИ России и Украины, которые лишились финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID).
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